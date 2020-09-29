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Карантин из-за сельскохозяйственного вредителя сняли в Орловской области

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В Орловской области отменили карантинный фитосанитарный режим, который действовал в деревне Клевцово в течение 14 лет. В населенном пункте была обнаружена золотистая картофельная нематода.

Карантинная зона была введена в 2006 году. Она охватывала территорию площадью почти 12 га в Колпнянском районе. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Управление Россельхознадзора разработало программу по локализации и ликвидации карантинного объекта. Мероприятия включали выращивание на пораженной территории культур, которые отличаются устойчивостью к нематодам, а также внесение удобрений и соблюдение севооборота.

Отсутствие нематод в фитосанитарной зоне подтверждено лабораторными исследованиями.

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