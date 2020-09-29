Отопительный сезон стартовал на территории Рязани

Отопительный сезон начался в социальных учреждениях в Рязани. Тепло поступит в жилые дома после 1 октября.

По данным городской администрации, батареи стали горячими в 62 детских садах, 41 школе и одной больнице. Кроме того, отоплением обеспечены три объекта культуры и два спортивных учреждения. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Глава администрации Рязани поручила структурным подразделениям ежедневно отчитываться о прохождении отопительного сезона в городе. Запуск отопления в жилом массиве стартует 1 октября.

28 сентября сообщалось о начале отопительного сезона в Москве. Тепло начало поступать в квартиры раньше обычного срока. Власти столицы хотят обеспечить москвичей комфортными условиями в квартирах в условиях пандемии COVID-19.