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Четыре случая бешенства зарегистрировали в Ростовской области

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С начала 2020 года в Ростовской области зарегистрировано четыре случая бешенства среди плотоядных животных. Специалисты называют ситуацию по заболеваемости нестабильной.

По данным Роспотребнадзора, вирус бешенства обнаружили у куницы в Обливском районе, у собаки в Каменске-Шахтинском, у коровы в Милютинском районе и у лисы в Шолоховском районе. Об этом пишет RostovGazeta.

В основном заражение человека бешенством может происходить через укус больного животного. Специалисты отмечают, что в медицинские учреждения обратились почти 5 тыс. человек, пострадавших при нападении собак. Еще 77 жителей Ростовской области пострадали от укусов диких животных.

Ранее сообщалось, что новый очаг бешенства был зарегистрирован в Тамбовской области. Вирус выявили у лисицы, которая зашла в подворье в селе Понзари. На территории подворья введен карантин.

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