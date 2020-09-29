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Названо число госпитализированных с COVID-19 депутатов Госдумы

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Число депутатов Госдумы, госпитализированных из-за коронавируса, достигло 18. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня ― 18 депутатов. Вас информирую: всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60», ― рассказал он в начале пленарного заседания.

Ранее в этот день в Минздраве России сообщили, что заняты почти 90% из 129 тыс. коек, которые были развернуты в стране для пациентов с коронавирусом. При этом в случае необходимости их число может быть увеличено.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По последним данным, в России выявлен 1 167 805 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 545 летальных исходов, выздоровело 952 399 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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