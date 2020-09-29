СК начал проверку после нападения 20 собак на женщину в Екатеринбурге

Следственный комитет начал проверку по факту нападения стаи собак на женщину с ребенком в Екатеринбурге. Правоохранительные органы установят, были ли предприняты меры по отлову бродячих животных в районе происшествия.

По словам потерпевшей, в стае было около 20 собак. Животные набросились на женщину и ребенка, помощь им оказали очевидцы. Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию. Также ситуацией заинтересовался следственный комитет. Следователи планируют опросить потерпевшую, а также свидетелей нападения. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что нападение произошло около озера Шарташ. Собаки бежали за велосипедистом, а затем окружили женщину с коляской. Наиболее крупная собака схватила женщину за пальто и пыталась оттащить от коляски. Пострадавшей помогли проезжавшие мимо автомобилисты. Они отогнали псов. Один из водителей довез женщину с ребенком до дома.