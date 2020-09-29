Школьное питание для детей с инвалидностью обсудили в Томской области

Депутаты Законодательной думы Томской области наделили органы местного самоуправления правом использовать средства федеральной субсидии на организацию бесплатного горячего питания школьников с ограниченными возможностями здоровья.

«Эта мера также призвана обеспечить единообразие меню для всех категорий учеников 1–4-х классов», — пояснила глава регионального департамента общего образования Ирина Грабцевич.

Депутаты поддержали законопроект единогласно. В Томске с 1 сентября бесплатное питание получают около 28 тыс. детей, передает РИА «Томск». В целом по области на обеспечение учеников начальной школы бесплатным горячим питанием требуется около 800 млн рублей в год.

Ранее власти Колумбии начали расследование о масштабных поставках конины и мяса осла неустановленного происхождения для программы школьного питания в северном департаменте Сантандер. В период с мая 2018 года по сентябрь 2019 года подрядчик еженедельно отправлял в регион более 2 т конины, которая была химически обработана для изменения цвета и структуры мяса для схожести с говядиной. В городе Бакамаранга состоялась акция протеста с требованием к властям усилить госконтроль над школьным питанием.