В «Известиях» проходит презентация Контактного центра при правительстве Москвы. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, на которой Агентство Социального инжиниринга представит концепцию создания Контактного центра при правительстве Москвы.

Участие в пресс-конференции принимают:

Антон Давидченко, координатор Агентства Социального инжиниринга;

Александра Аставина, Член Центрального Совета Российской экологической партии «Зелёные»;

Игорь Шихов, координатор движения «Архнадзор»;

Сергей Менжерицкий, руководитель всероссийского общественного движения «Открытый берег», эколог.

Контактный центр будет представлять собой коммуникационную площадку разрешения градостроительных конфликтов. Создание такого инструмента направлено на выполнение поручения президента Российской Федерации о создании механизма оперативного урегулирования и предупреждения конфликтов в сфере градостроительной деятельности с использованием процедуры медиации.