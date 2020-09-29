В «Известиях» проходит презентация Контактного центра при правительстве Москвы. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, на которой Агентство Социального инжиниринга представит концепцию создания Контактного центра при правительстве Москвы.
Участие в пресс-конференции принимают:
- Антон Давидченко, координатор Агентства Социального инжиниринга;
- Александра Аставина, Член Центрального Совета Российской экологической партии «Зелёные»;
- Игорь Шихов, координатор движения «Архнадзор»;
- Сергей Менжерицкий, руководитель всероссийского общественного движения «Открытый берег», эколог.
Контактный центр будет представлять собой коммуникационную площадку разрешения градостроительных конфликтов. Создание такого инструмента направлено на выполнение поручения президента Российской Федерации о создании механизма оперативного урегулирования и предупреждения конфликтов в сфере градостроительной деятельности с использованием процедуры медиации.