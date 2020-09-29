Матвиенко назвала преодолимыми проблемы в сотрудничестве Москвы и Минска

Россия и Белоруссия не позволят «запустить процесс дистанцирования» между народами обеих стран, а все проблемы в сотрудничестве преодолимы, заявила во вторник, 29 сентября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания VII Форума регионов Белоруссии и России.

«Союз наших государств, сотрудничество наших стран, дружба наших народов опираются на прочную основу. Она надежно противостоит любым попыткам ее расшатать, запустить процесс дистанцирования России и Белоруссии друг от друга. Я уверена, что наши народы этого не позволят», — подчеркнула она.

Матвиенко также добавила, что в экономическом сотрудничестве России и Белоруссии не все идет гладко, однако все проблемы преодолимы.

«Наша позиция неизменна: мы за дальнейшее углубление экономического сотрудничества наших стран, совершенствование его механизмов на основе принципов равноправия, взаимной выгоды, уважения интересов друг друга», — добавила спикер СФ.

Ранее, в пятницу, посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Россия и Белоруссия нашли консенсус по основным положениям в разрешении вопроса цены на газ для Минска в 2021 году.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота 20 сентября заявил, что работу по интеграции России и Белоруссии предложено активизировать. В частности, он сообщил, что профильные министерства обещают до конца года решить вопрос об отмене роуминга.

В начале сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с Семашко и главой минэнерго этого государства Виктором Каранкевичем сотрудничество в газовой сфере.

Кроме того, министр энергетики России Александр Новак 7 сентября заявил, что Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение этого месяца.

В начале июня минэнерго Белоруссии направило письмо «Газпрому» с предложениями по условиям поставок газа в этом году и методике ценообразования с 2021 года, однако президент республики Александр Лукашенко призвал использовать торф и опилки, а не «выпрашивать» природный газ и нефть.