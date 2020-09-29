Меркель призвала Пашиняна и Алиева к немедленным переговорам

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвала обе стороны к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и началу переговоров. Об этом сообщили в кабмине ФРГ во вторник, 29 сентября.

Разговор с Пашиняном состоялся накануне, с Алиевым — во вторник.

«Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. В лице Минской группы ОБСЕ предлагает для этого подходящий форум. Соседние страны должны способствовать мирному урегулированию», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее с просьбой вмешаться в ситуацию в Карабахе к ОБСЕ обратился посол Армении в России Вардан Тоганян. Накануне дипломат заявил, что Турция обязана прекратить «агрессивное вмешательство в дела региона». Не допустить участия в конфликте Анкары просил и Пашинян в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Прекратить огонь с обеих сторон ранее призвали в НАТО. В альянсе отметили, что конфликт не имеет военного решения, а стороны обязаны возобновить переговоры для мирного урегулирования ситуации.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же ввел военное положение, а также комендантский час в ряде городов и районов и объявил частичную мобилизацию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговоре с Алиевым выразил поддержку азербайджанскому народу.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.