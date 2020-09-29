В Армении сообщили о четырех жертвах среди мирного населения в Карабахе

Четыре мирных жителя Нагорного Карабаха погибли, десятки получили ранения в результате обстрела, предпринятого азербайджанскими Вооруженными силами. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил уполномоченный по правам человека Армении Арман Татоян.

«ВС Азербайджана целенаправленно бьют по гражданским объектам и мирному населению. Я нахожусь в постоянной связи с омбудсменом Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. — Ред.). Согласно последним данным, с начала военных действий четыре мирных жителя погибли, среди них — женщина и ребенок, есть также десятки раненых», — приводит ТАСС его слова.

Ранее во вторник в Степанакерте (Нагорный Карабах) прозвучала воздушная тревога. Позднее корреспондент «Известий» сообщил, что в городе ведется стихийная эвакуация жителей, людей увозят в Ереван.

Кроме того, минобороны Азербайджана сообщило о ведении ожесточенных боев армянских и азербайджанских военных в зоне конфликта.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш в телефонных беседах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил обеспокоенность продолжающимися вооруженными столкновениями в зоне нагорнокарабахского конфликта, призвал прекратить бои и возобновить переговорный процесс.

Очередное обострение ситуации в Карабахе произошло 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ереван в свою очередь обвинил Баку в воздушных и ракетных атаках в регионе. Власти Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Президент Азербайджана объявил частичную мобилизацию.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей.