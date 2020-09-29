В Армении заявили о готовности применить оружие большого радиуса поражения

Вооруженные силы Армении готовы применить вооружение большого радиуса поражения в ответ на использование Азербайджаном тяжелых огнеметных систем. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян 29 сентября.

По ее словам, Азербайджан применяет вооружение большого калибра, в том числе системы «ТОС-1А» и «Смерч». Их использование «меняет логику и объем боевых действий», подчеркнула Степанян.

«В связи с этим министерство обороны предупреждает, что армянские Вооруженные силы будут вынуждены применить виды вооружения большого радиуса поражения, способное уничтожить личный состав, передвижное и стационарное имущество на больших площадях», — цитирует ее «Интерфакс».

Ранее в этот день азербайджанские ВС обстреляли воинскую часть в Варденисе (территория Армении). В Баку заявили, что из Вардениса велся артобстрел Дашкесанского района. В Ереване эту информацию назвали фейком, которую Азербайджан намеренно распространил для оправдания своей атаки.

Между тем Азербайджан продолжает наступление в Нагорном Карабахе. В Степанакерте утром прозвучала воздушная тревога, атаки за ней не последовало. Позднее началась стихийная эвакуация жителей.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же ввел военное положение, а также комендантский час в ряде городов и районов и объявил частичную мобилизацию.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.