Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Белоруссию
Общество
Юрия Башмета госпитализировали с коронавирусом
Экономика
Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года
Общество
Алибасов и Федосеева-Шукшина передумали разводиться
Мир
Вооруженные силы Армении сбили вертолет в ходе боев в Карабахе

Около 2 млн рублей направили на замену фонарей на набережной в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске до конца недели завершат замену светильников на Иртышской набережной. На эти цели направили около 2 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы выполняют сотрудники «Омскэлектро». Они установят вдоль пешеходной зоны 192 светодиодных светильника, которые внешне похожи на старые, но свет от них будет теплый, белый, пишет ИА «Город55».

Новые фонари рассчитаны минимум на 10 лет эксплуатации. Поставщик дал пятилетнюю гарантию.

Также рабочие занимаются монтированием новых зарядных проводов и окраской опор.

Ранее сообщалось, что мэрия Омска выделит 50 млн рублей на строительство ливневой канализации, капитальный ремонт и содержание уже имеющихся ливневок в частном секторе. По словам первого замдиректора департамента горхозяйства Михаила Горчакова, строительство уже запланировано в Немецком поселке, есть план по Ленинскому, Центральному и Кировскому округам.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020