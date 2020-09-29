Около 2 млн рублей направили на замену фонарей на набережной в Омске

В Омске до конца недели завершат замену светильников на Иртышской набережной. На эти цели направили около 2 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы выполняют сотрудники «Омскэлектро». Они установят вдоль пешеходной зоны 192 светодиодных светильника, которые внешне похожи на старые, но свет от них будет теплый, белый, пишет ИА «Город55».

Новые фонари рассчитаны минимум на 10 лет эксплуатации. Поставщик дал пятилетнюю гарантию.

Также рабочие занимаются монтированием новых зарядных проводов и окраской опор.

Ранее сообщалось, что мэрия Омска выделит 50 млн рублей на строительство ливневой канализации, капитальный ремонт и содержание уже имеющихся ливневок в частном секторе. По словам первого замдиректора департамента горхозяйства Михаила Горчакова, строительство уже запланировано в Немецком поселке, есть план по Ленинскому, Центральному и Кировскому округам.