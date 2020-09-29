Госпитализация пациентов с COVID-19 в Подмосковье выросла почти в 1,5 раза

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Московской области выросло за семь дней по сравнению с предыдущей неделей почти в 1,5 раза. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

«За прошедшую неделю было госпитализировано на 45-47% больше больных, чем за неделю до этого», — приводит ТАСС слова Воробьева.

Ранее в этот же день эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что есть три сценария развития событий по коронавирусу: в худшем случае пик придется на ноябрь, пишет «Газета.ру».

Накануне в Роспотребнадзоре уточнили, что суточный прирост случаев COVID-19 еще немного увеличится и в октябре будет плато, после чего начнется постепенное снижение.

В Московской области с 28 сентября в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией сообщили о введении новых мер профилактики для пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, власти рекомендовали работодателям перевести сотрудников на дистанционную работу.

На прошлой неделе Воробьев рассказал о том, что к концу года Московская область будет обеспечена достаточным количеством доз вакцины от коронавируса.

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