В России прививки от гриппа сделали почти 25 млн человек

В России к 29 сентября прививки от гриппа сделали более 24,6 млн человек, что составляет 16,8% от численности населения страны, сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник, 29 сентября. Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации.

В Роспотребнадзоре отметили, что с 21 по 27 сентября в России отмечается превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ преимущественно среди взрослого населения, а также детей в возрасте от 7 до 14 лет.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ незначительно превышены в 20 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Заболеваемость ОРВИ в России с 21 по 27 сентября обусловлена исключительно респираторными вирусами не гриппозной этиологии, такими как вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие, заключили в ведомстве.

Ранее в сентябре в Москве началась вакцинация от гриппа. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в столице уже вакцинировали свыше 1 млн человек.

Позднее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа до 60% населения страны, а также «до 75% лиц из групп риска».