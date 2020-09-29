Алибасов и Федосеева-Шукшина передумали разводиться

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина передумали разводиться, суд принял их отказ. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Суд принял отказ от иска о рассторжении брака со стороны Алибасова», — огласил решение судья.

При этом сама Федосеева-Шукшина не явилась на заседание, был только ее представитель.

По данным РЕН ТВ, о решении не разводиться стало известно накануне. Как отметила адвокат Федосеевой-Шукшиной, решение о примирении актриса «воспринимает как подарок» и радуется этому.

О том, что Алибасов подал заявление на развод со своей женой, стало известно 18 августа.

В июне Алибасов попал в психиатрическую больницу с амнестическим синдромом. По словам его сына, Бари Алибасова – младшего, у отца обнаружены необратимые нарушения в коре головного мозга. Диагноз характерен для людей, злоупотребляющих спиртным. Болезнь проявляется в виде расстройства памяти.