Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Белоруссию
Общество
Юрия Башмета госпитализировали с коронавирусом
Экономика
Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года
Общество
Алибасов и Федосеева-Шукшина передумали разводиться
Мир
Вооруженные силы Армении сбили вертолет в ходе боев в Карабахе

Алибасов и Федосеева-Шукшина передумали разводиться

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина передумали разводиться, суд принял их отказ. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Суд принял отказ от иска о рассторжении брака со стороны Алибасова», — огласил решение судья.

При этом сама Федосеева-Шукшина не явилась на заседание, был только ее представитель.

По данным РЕН ТВ, о решении не разводиться стало известно накануне. Как отметила адвокат Федосеевой-Шукшиной, решение о примирении актриса «воспринимает как подарок» и радуется этому.

О том, что Алибасов подал заявление на развод со своей женой, стало известно 18 августа.

В июне Алибасов попал в психиатрическую больницу с амнестическим синдромом. По словам его сына, Бари Алибасова – младшего, у отца обнаружены необратимые нарушения в коре головного мозга. Диагноз характерен для людей, злоупотребляющих спиртным. Болезнь проявляется в виде расстройства памяти.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020