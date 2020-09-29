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В Госдуме оценили идею о запрете рекламы безалкогольного пива

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Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал 29 сентября предложение руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева ввести запрет на рекламу безалкогольного пива.

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Депутат отметил, что его позиция заключается в том, что любые виды рекламы алкогольной продукции «нежелательны».

«В этом смысле он (Хамзаев. — Ред.) прав. Просто эти детали непонятны: когда человек или ребенок, тем более подросток, смотрит эту рекламу, он не дифференцирует по большому счету — алкогольное пиво или безалкогольное. Такие же бутылки, такой же цвет, так же рекламируется. Я думаю, что мы постепенно к этому (к запрету на рекламу. — Ред.) придем, понятно, что сразу это сложно», — сказал Говорин в разговоре с телеканалом RT.

Ранее в этот же день Хамзаев заявил, что во время демонстрации рекламы безалкогольного пива зрители получают информацию о товарах, которые имеют алкогольные аналоги.

В начале сентября Хамзаев предложил запретить магазинам продавать безалкогольное пиво несовершеннолетним, пишет «Газета.ру».

В августе врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что безалкогольное пиво, несмотря на отсутствие спиртного, имеет высокий гликемический индекс и злоупотребление им может привести к развитию сахарного диабета второго типа.

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