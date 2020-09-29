В Госдуме оценили идею о запрете рекламы безалкогольного пива

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал 29 сентября предложение руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева ввести запрет на рекламу безалкогольного пива.

Депутат отметил, что его позиция заключается в том, что любые виды рекламы алкогольной продукции «нежелательны».

«В этом смысле он (Хамзаев. — Ред.) прав. Просто эти детали непонятны: когда человек или ребенок, тем более подросток, смотрит эту рекламу, он не дифференцирует по большому счету — алкогольное пиво или безалкогольное. Такие же бутылки, такой же цвет, так же рекламируется. Я думаю, что мы постепенно к этому (к запрету на рекламу. — Ред.) придем, понятно, что сразу это сложно», — сказал Говорин в разговоре с телеканалом RT.

Ранее в этот же день Хамзаев заявил, что во время демонстрации рекламы безалкогольного пива зрители получают информацию о товарах, которые имеют алкогольные аналоги.

В начале сентября Хамзаев предложил запретить магазинам продавать безалкогольное пиво несовершеннолетним, пишет «Газета.ру».

В августе врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что безалкогольное пиво, несмотря на отсутствие спиртного, имеет высокий гликемический индекс и злоупотребление им может привести к развитию сахарного диабета второго типа.