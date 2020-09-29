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Вариант развития Большого Уссурийского острова выберут хабаровчане

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Жители Хабаровского края получили возможность выбрать вариант развития Большого Уссурийского острова. Голосование организовано на электронной площадке портала «Голос27». Там же можно оставить и свой проект.

Предложения будут приниматься до 16 октября. А проголосовать по ним можно до 24 октября. Итоги голосования подведут до 10 ноября, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на региональную администрацию.

Ранее врио губернатора края Михаил Дегтярев рассказал о своем видении развития Большого Уссурийского острова. Он считает, что там должен появиться инновационный Центр компетенций всего Дальнего Востока.

Площадь Большого Уссурийского острова составляет 254 кв. м. Он расположен на реке Амур на территории России и КНР и находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая.

29 сентября сообщалось, что в Хабаровском крае планируют построить деревообрабатывающий комплекс с безотходным производством.

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