Следствие попросило суд арестовать депутата Левченко по делу о мошенничестве
Следствие ходатайствует об аресте до 20 ноября депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко. Об этом «Известиям» во вторник, 29 сентября, сообщили в Басманном суде Москвы.
В суд уже поступили материалы в отношении Левченко, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).
Ориентировочное время начала судебного заседания — 12:00 (мск).
Левченко задержали накануне и этапировали в Москву. Кроме того, в его доме прошел обыск.
По данным следствия, Левченко причастен к хищению денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Речь идет более чем о 185 млн рублей, пишет «Газета.ру».