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Следствие попросило суд арестовать депутата Левченко по делу о мошенничестве

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Следствие ходатайствует об аресте до 20 ноября депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко. Об этом «Известиям» во вторник, 29 сентября, сообщили в Басманном суде Москвы.

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Депутату заксобрания Иркутской области предъявлено обвинение в крупном мошенничестве

В суд уже поступили материалы в отношении Левченко, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Ориентировочное время начала судебного заседания — 12:00 (мск).

Левченко задержали накануне и этапировали в Москву. Кроме того, в его доме прошел обыск.

По данным следствия, Левченко причастен к хищению денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Речь идет более чем о 185 млн рублей, пишет «Газета.ру».

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