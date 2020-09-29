Гинцбург объяснил невозможность ускорить вакцинацию от COVID-19

Ускорить вакцинацию от коронавирусной инфекции пока невозможно, заявил во вторник, 29 сентября, директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Гинцбург, в Москве сейчас вакцинируют около 500-600 человек в сутки.

Днем ранее Гинцбург рассказал, что более 5 тыс. добровольцев уже ввели вакцину «Спутник V», и нежелательных реакций ни у кого нет.

Гинцбург также отметил, что пострегистрационные исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» идут по плану, объем выпуска препарата к ноябрю может достичь 5–6 млн доз в месяц.

В то же время стало известно, что идет подготовка к созданию протокола исследования вакцины от COVID-19 для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

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