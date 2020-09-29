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Гинцбург объяснил невозможность ускорить вакцинацию от COVID-19

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Ускорить вакцинацию от коронавирусной инфекции пока невозможно, заявил во вторник, 29 сентября, директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Гинцбург, в Москве сейчас вакцинируют около 500-600 человек в сутки.

Днем ранее Гинцбург рассказал, что более 5 тыс. добровольцев уже ввели вакцину «Спутник V», и нежелательных реакций ни у кого нет.

Гинцбург также отметил, что пострегистрационные исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» идут по плану, объем выпуска препарата к ноябрю может достичь 5–6 млн доз в месяц.

В то же время стало известно, что идет подготовка к созданию протокола исследования вакцины от COVID-19 для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

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