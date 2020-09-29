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В Москве за сутки вылечились от коронавируса еще 1227 пациентов

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Московские врачи вылечили от коронавируса за минувшие сутки еще 1227 человек. Об этом сообщила во вторник, 29 сентября, заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1227 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 247301», — сказала Ракова.

Она отметила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Кроме того, вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. В этом случае необходимо соответствовать нескольким условиям: возраст от 18 до 55 лет, отсутствие хронических заболеваний и отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Накануне руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что показатель скорости распространения коронавируса в Москве за три недели увеличился в три раза.

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета 28 сентября заявил, что борьба с пандемией коронавируса еще не окончена, пишет «Газета.ру». Он призвал граждан соблюдать все рекомендации врачей и ответственно подходить к своему здоровью.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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