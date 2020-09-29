В Москве за сутки вылечились от коронавируса еще 1227 пациентов

Московские врачи вылечили от коронавируса за минувшие сутки еще 1227 человек. Об этом сообщила во вторник, 29 сентября, заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1227 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 247301», — сказала Ракова.

Она отметила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Кроме того, вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. В этом случае необходимо соответствовать нескольким условиям: возраст от 18 до 55 лет, отсутствие хронических заболеваний и отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Накануне руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что показатель скорости распространения коронавируса в Москве за три недели увеличился в три раза.

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета 28 сентября заявил, что борьба с пандемией коронавируса еще не окончена, пишет «Газета.ру». Он призвал граждан соблюдать все рекомендации врачей и ответственно подходить к своему здоровью.

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