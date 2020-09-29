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В Армении сообщили о ликвидации десяти танков Азербайджана

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Азербайджанские Вооруженные Силы потеряли 10 единиц бронетанковой техники в ходе боя за Нагорный Карабах. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил представитель минобороны Армении Шушан Степанян.

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По ее словам, противник наткнулся на сопротивление танковых и противотанковых подразделений армянских ВС и потерял десять единиц бронетехники, передает Sputnik Армения.

В тот же день представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о больших потерях в армии Азербайджана. По его словам, под обстрел вооруженными силами Азербайджана попал город Мартакерт и близлежащие села. Пострадавших нет, отметил министр.

28 сентября в Баку сообщили о пострадавших 26 мирных граждан при обстрелах в результате конфликта в Нагорном Карабахе. В Генпрокуратуре Азербайджана отметили, что Армения выбрала в качестве обстрелов районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры.

Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Минобороны Азербайджана утром того же дня заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится контрнаступательная операция в ответ на провокации с армянской стороны.

Стороны конфликта объявили военное положение и мобилизацию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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