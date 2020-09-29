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Оправданный судом по делу о педофилии кардинал Пелл вернется в Рим

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Кардинал Джордж Пелл, с которого высокий суд Австралии снял обвинения в педофилии, возвращается в Рим. Об этом 29 сентября сообщает телеканал ABC со ссылкой на пресс-секретаря Сиднейской архиепископии.

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В то же время, цель и продолжительность визита неизвестны. Это будет первая поездка Пелла в Рим с 2017 года, когда его впервые обвинили в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.

Кристофер Лэмб, римский корреспондент католического новостного издания The Tablet, сказал, что все взоры будут прикованы к Пеллу, когда он прибудет в Рим. «У кардинала есть ряд сторонников в Риме. Многие из них будут рады его возвращению — они всегда очень скептически относились к предъявленным ему обвинениям», — приводит ABC слова Лэмба.

Кроме того, сообщается, что Пелл возвращается в Рим через несколько дней после отставки кардинала Анджело Беччиу, который был замешан в финансовых нарушениях в Ватикане.

«Известно, что кардинал Пелл и кардинал Беччиу боролись, когда кардинал Пелл был в Риме. Беччиу, очевидно, был причастен к каким-то предполагаемым финансовым преступлениям, и Пелл сказал, что в то время он поднимал вопросы о них», — отметил корреспондент Ватикана Джошуа МакЭлви из американской газеты National Catholic Reporter.

В феврале 2019 Пелл был освобожден с поста префекта ватиканского Секретариата по экономике из-за обвинений в сексуальных домогательствах против несовершеннолетних. Спустя месяц его приговорили к шести годам заключения по обвинению в сексуальном надругательстве над двумя 13-летними певчими церковного хора.

В итоге Пелл отбыл 13 месяцев в тюрьме, его приговор был отменен высоким судом Австралии в апреле 2020 года. После освобождения он находился в Сиднее.

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