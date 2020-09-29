Дело возбудили против директора санатория в ЕАО за невыплату зарплаты

Уголовное дело возбуждено в отношении гендиректора санатория «Кульдур» в ЕАО. Поводом послужило то, что сотрудники оздоровительного учреждения не получили зарплату за период нахождения на самоизоляции.

Сумма долга перед работниками превышает 970 тыс. рублей. Потерпевшими по делу проходят 46 человек, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на прокуратуру Облученского района.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего директора Мурманского морского пароходства возбуждено дело о невыплате зарплат и уклонению от налогов. Речь идет о долге перед сотрудниками предприятия на сумму в 22 млн рублей.