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Врачи в Алматы извлекли из желудка мужчины арматуру длиной 25 см

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Врачи Городской клинической больницы №4 Алматы извлекли 25-сантиметровую арматуру из желудка мужчины, который утверждает, что проглотил ее 2,5 года назад, когда находился в следственном изоляторе. Об этом в понедельник сообщил портал Sputnik Казахстан.

«Сегодня, 28 сентября, он сам пришел в больницу с жалобами на острые боли в эпигастральной области. Слова пациента подтвердились в результате рентген-диагностики, мужчину сразу взяли на операцию, проведена лапаротомия, гастротомия, а также удаление инородного тела. Операция прошла успешно, пациент переведен в палату пробуждения», — приводятся слова хирурга Темирхана Кожахметова.

По словам медиков, удаление инородного тела из организма — несложная операция, однако уникальность данного случая в том, что более двух лет металлический предмет в желудке не доставлял проблем.

4 сентября сообщалось, что московские врачи вылечили трехлетнего мальчика, который проглотил батарейку и получил химический ожог желудка.

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