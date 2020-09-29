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В России предложили запретить рекламу безалкогольного пива

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Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за запрет рекламы безалкогольного пива, сообщает 29 сентября RT.

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Свою инициативу общественник направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Хамзаев отметил, что, несмотря на ограничение рекламы алкоголя в России, производители безалкогольного пива могут прибегать к рекламным инструментам.

При этом он указал, что во время демонстрации такой рекламы зрители получают информацию о товарах, которые имеют алкогольные аналоги.

«Просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на рекламу безалкогольного пива и пивных напитков на территории Российской Федерации», — говорится в тексте.

3 сентября стало известно, что Хамзаев обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением запретить продажу безалкогольного пива лицам, не достигшим совершеннолетия.

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