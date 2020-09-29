Четыре россиянина стали обладателями Кубка Стэнли

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтинг» стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2019/20. В составе победителей играли четыре российских спортсмена: защитники Михаил Сергачев и Александр Волков, форвард Никита Кучеров, а также голкипер Андрей Василевский, пишет «Газета.ру».

В шестом матче финальной серии команда победила «Даллас Старз» со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Игра прошла 28 сентября в Эдмонтоне при пустых трибунах из-за ситуации с коронавирусом.

При этом за «Даллас» выступали нападающие Денис Гурьянов, Александр Радулов и вратарь Антон Худобин.

Ранее сообщалось, что матч «Тампа» — «Даллас» установил рекорд по числу россиян в финале НХЛ. Так, в победной игре выступали семь российских хоккеистов.

Финальная серия команд завершилась счетом 4:2, отмечает «Спорт-Экспресс». Таким образом, «Тампа-Бэй Лайтинг» во второй раз стала триумфатором игрового сезона. Впервые клуб стал обладателем Кубка в 2004 году.