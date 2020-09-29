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Три человека погибли в результате лесного пожара в Калифорнии

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Не менее трех человек стали жертвами лесного пожара в Калифорнии, сообщило 28 сентября агентство AP.

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Несчастные случаи произошли в округе Шаста, где в минувшие выходные начался природный пожар. Спасатели эвакуировали более 1,2 тыс. человек. Площадь возгорания уже превысила 5,9 тыс. га.

Еще один крупный пожар вспыхнул в округах Сонома и Напа, эвакуированы более 50 тыс. человек, порядка 25 тыс. жителей остались без электричества. По предварительным данным, там никто не погиб.

Всего на территории Калифорнии полыхают 27 лесных пожаров. С начала года жертвами лесных пожаров в штате стали 29 человек.

11 сентября стало известно, что власти американского штата Орегон рассматривают в качестве одной из версий начала природных пожаров умышленный поджог. Руководство города Эшленд, где начался один из крупнейших на территории штата пожаров, начало расследование.

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