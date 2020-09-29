Россияне за время пандемии стали чаще обращаться за помощью к соседям

В России с начала введения ограничений из-за коронавируса выросло число граждан, которые готовы обратиться к своим соседям и коллегам за помощью для решения бытовых вопросов.

Специалисты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ провели опрос среди 2018 россиян старше 18 лет в период с 10 по 28 августа. После этого они сравнили полученные результаты с данными за апрель.

Респондентов спрашивали о том, к кому бы они обратились за помощью, кроме членов семьи и родственников, для решения бытовых проблем в случае самоизоляции.

Весной 34% заявили, что обратились бы в госслужбы или соцучреждения, однако за время пандемии доверие к ним немного убавилось (32%).

Россияне также стали больше доверять соседям (27% против 18%) и коллегам (28% против 23%), пишет РБК во вторник, 29 сентября.

21 сентября опрос показал отношение россиян к ситуации с COVID-19. Так, большинство респондентов считают, что опасность распространения новой коронавирусной инфекции никуда не ушла, поэтому соблюдают меры предосторожности.