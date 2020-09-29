Двое граждан Вьетнама погибли в ДТП с автобусом под Тулой

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Тульской области погибли два человека, еще один госпитализирован. Об этом 29 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС Щекинского района.

«Пострадали трое, двое из них погибли. Все — взрослые, граждане Вьетнама», — рассказал собеседник агентства.

Частный микроавтобус марки «Фольксваген» столкнулся с грузовым автомобилем ранее во вторник в 01:35 (мск) на 217-м км трассы М-2 «Крым».

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что аварию могли спровоцировать действия водителя автобуса, который при повороте в сторону города Советск не убедился в безопасности маневра.

Кроме того, по данным ведомства, всего в транспортном средстве было три человека, включая водителя. О состоянии госпитализированного информации нет.

По факту происшествия МВД Тульской области инициировало проверку.

28 сентября в Мексике по меньшей мере 13 человек погибли в ДТП с участием рейсового автобуса, еще 25 получили ранения.