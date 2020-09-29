Прямой эфир

Двое граждан Вьетнама погибли в ДТП с автобусом под Тулой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Тульской области погибли два человека, еще один госпитализирован. Об этом 29 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС Щекинского района.

«Пострадали трое, двое из них погибли. Все — взрослые, граждане Вьетнама», — рассказал собеседник агентства.

Частный микроавтобус марки «Фольксваген» столкнулся с грузовым автомобилем ранее во вторник в 01:35 (мск) на 217-м км трассы М-2 «Крым».

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что аварию могли спровоцировать действия водителя автобуса, который при повороте в сторону города Советск не убедился в безопасности маневра.

Кроме того, по данным ведомства, всего в транспортном средстве было три человека, включая водителя. О состоянии госпитализированного информации нет.

По факту происшествия МВД Тульской области инициировало проверку.

28 сентября в Мексике по меньшей мере 13 человек погибли в ДТП с участием рейсового автобуса, еще 25 получили ранения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020