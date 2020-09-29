Прививку от гриппа сделали более 24,6 млн россиян

Более 24,6 млн россиян сделали прививку от гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник, 29 сентября.

«В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 24,6 млн человек, что составляет 16,8% от численности населения Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в стране регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии. При этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослых, а также детей в возрасте 7–14 лет.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ незначительно превышены в 20-ти субъектах Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

В начале сентября в Москве началась вакцинация от гриппа. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в городе уже прошли вакцинацию более 1 млн человек.

Позднее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа до 60% населения страны, а также «до 75% лиц из групп риска».