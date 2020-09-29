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Эксперт спрогнозировал возможный пик заражений COVID-19 в России

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Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал три возможных сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией в РФ.

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«При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через 2-3 недели, в худшем случае пик случится в начале ноября», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом Тавадян подчеркнул, что не видит смысла в строгой изоляции на фоне распространения коронавируса, поскольку ее не будут соблюдать 80% граждан, а именно такой показатель нужен для эффективности меры.

28 сентября главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал, что повторения осенью весеннего пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, скорее всего, не будет.

В этот же день в Роспотребнадзоре уточнили, что суточный прирост случаев COVID-19 еще немного увеличится и в октябре будет плато, после чего начнется постепенное снижение.

По последним данным, в России выявлено более 1,1 млн случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано свыше 20,3 тыс. летальных исходов, выздоровели 945,9 тыс. пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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