На Сахалине в школе разразился скандал из-за учительницы с топором

Учительница литературы одной из школ Охи стала причиной паники среди родителей из-за того, что пришла на урок с топором, сообщает 29 сентября РЕН ТВ.

Инцидент произошел на уроке второклассников. После этого мать одного из учеников заявила, что подобные методы обучения сомнительны, а ребенок якобы так перепугался, что отказывается ходить в школу.

Однако местные журналисты выяснили, что паника устроена на ровном месте.

Как оказалось, школьники проходили сказку «Каша из топора», и учитель принесла орудие в качестве наглядного пособия.

«Это мама не этого ребенка, это мама другого ребенка из этого класса. Она, видимо, что-то не так поняла, устроила истерику, начала в группе об это всем писать», — рассказал директор Оха-ТВ Никита Бибик в беседе с РЕН ТВ.

Как выяснилось, ребенок, который якобы испугался топора, на самом деле отреагировал спокойно, а его родители никаких претензий к педагогу не имеют.

10 сентября сообщалось, что в школе № 21 Южно-Сахалинска учебный год начался со скандала: третьеклассники и их родители устроили пикет с плакатами против агрессивного одноклассника. Однако специалисты полагают, что в этой истории жертва — именно он.