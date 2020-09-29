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В Роспотребнадзоре назвали полезные для иммунитета ягоды

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Специалисты Роспотребназора Московской области рассказали, какие осенние ягоды полезны для иммунитета.

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По словам экспертов, целым поливитаминным комплексом обладает клюква. Эта ягода содержит витамины С, РР, К, В1, В2, а также микро- и макроэлементы, флавоноиды, сахара и органические кислоты. При этом она не теряет своих полезных свойств независимо от того, в каком виде хранится.

Включать клюкву в свой рацион рекомендуется для профилактики простудных заболеваний, а также в периоды физического, умственного и эмоционального напряжения. С осторожностью ее следует употреблять больным гастритом и язвами.

Также богата витаминами А, С и Е брусника. Кроме того, она содержит пектин, каротин, калий, магний, марганец и железо с фосфором. В 100 гр этой ягоды содержится 95% суточной нормы органических кислот.

Противопоказана брусника гипотоникам, так как они снижает артериальное давление, а также вышеупомянутым язвенникам и больным гастритом.

Еще одним кладезем полезных веществ является облепиха. В ее составе есть витамины С, В1, В2, РР, К, Р и Е, а также флавоноиды, железо, бор, серотонин и марганец. Однако воздержаться от ее употребления следует людям с заболеваниями ЖКТ, печени, поджелудочной и желчного.

Также специалисты Роспотребнадзора рекомендуют включить в свой осенний рацион лук, чеснок, тыкву, лимон и мед, пишет «Подмосковье сегодня» в понедельник, 28 сентября.

23 сентября врач-диетолог рассказал, что употребление квашеной капусты может снизить риск развития онкологических заболеваний.

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