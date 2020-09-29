В Роспотребнадзоре назвали полезные для иммунитета ягоды

Специалисты Роспотребназора Московской области рассказали, какие осенние ягоды полезны для иммунитета.

По словам экспертов, целым поливитаминным комплексом обладает клюква. Эта ягода содержит витамины С, РР, К, В1, В2, а также микро- и макроэлементы, флавоноиды, сахара и органические кислоты. При этом она не теряет своих полезных свойств независимо от того, в каком виде хранится.

Включать клюкву в свой рацион рекомендуется для профилактики простудных заболеваний, а также в периоды физического, умственного и эмоционального напряжения. С осторожностью ее следует употреблять больным гастритом и язвами.

Также богата витаминами А, С и Е брусника. Кроме того, она содержит пектин, каротин, калий, магний, марганец и железо с фосфором. В 100 гр этой ягоды содержится 95% суточной нормы органических кислот.

Противопоказана брусника гипотоникам, так как они снижает артериальное давление, а также вышеупомянутым язвенникам и больным гастритом.

Еще одним кладезем полезных веществ является облепиха. В ее составе есть витамины С, В1, В2, РР, К, Р и Е, а также флавоноиды, железо, бор, серотонин и марганец. Однако воздержаться от ее употребления следует людям с заболеваниями ЖКТ, печени, поджелудочной и желчного.

Также специалисты Роспотребнадзора рекомендуют включить в свой осенний рацион лук, чеснок, тыкву, лимон и мед, пишет «Подмосковье сегодня» в понедельник, 28 сентября.

23 сентября врач-диетолог рассказал, что употребление квашеной капусты может снизить риск развития онкологических заболеваний.