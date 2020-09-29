В РФ осужденных начнут переводить в колонии ближе к родным

В России вступил в силу закон, который позволяет переводить осужденного в колонии, находящиеся в регионах вблизи его дома или места проживания близких родственников, сообщает во вторник, 29 сентября, ТАСС.

Данные изменения внесены в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Нововведения также коснутся приговоренных к принудительным работам. Исполнением займется Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) при наличии такой возможности.

Отмечается, что перевод будет осуществляться по письменному заявлению осужденного или членов его семьи. При этом «Газета.ру» уточняет, что под близкими родственниками подразумеваются супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка, а также внуки.

Прежние правила предусматривали отправку осужденных в колонии того региона, где они жили или были осуждены. Если в регионе не было учреждения или не хватало мест, осужденного направляли на территорию другого субъекта РФ. Новые правки предусматривают в подобных случаях перемещение не в любой регион, а в ближайший.

Соответствующее распоряжение подписал 1 апреля президент России Владимир Путин. Перед этим, 19 марта, законопроект одобрили в Госдуме.