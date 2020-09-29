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Специалист назвал опасные для приготовления дома блюда

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Опаснее всего заказывать в ресторанах или готовить дома блюда, которые содержат сырые яйца, сообщило издание ForPost в понедельник, 28 сентября.

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Дело в том, что яйца могут быть заражены сальмонеллезом. Поэтому специалисты призывают быть особенно осторожными при заказе десерта тирамису и спагетти карбонара, в состав которых входят сырые яйца.

В то же время некоторые полагают, что перепелиные яйца безопаснее, поэтому заказывают те же спагетти с яйцами перепелки. По словам ветеринарного врача Алексея Кухно, сторонники данной идеи правы.

«Эти птицы никогда не бывают заражены сальмонеллами и не могут их распространять. У перепелок высокая температура тела, 40°C, поэтому они не болеют сальмонеллезом, если патоген попадает в организм, он гибнет», — рассказал он.

Кухно рассказал, что сальмонеллез переносится на скорлупе и не попадает внутрь самих яиц, так как бактерия не проникает через барьер. Чтобы обезопасить себя, следует тщательно мыть данный продукт, тогда здоровью ничего не будет угрожать.

Отмечается, что наибольшую опасность с точки зрения заражения человека сальмонеллезом представляют водоплавающие птицы, однако на практике источником заболевания являются все-таки куриные яйца. Среди этих птиц заболеваемость не так высока, как среди уток, однако яйца кур употребляют в пищу чаще.

21 сентября агроном рассказал об опасности винограда, а также о том, на что следует обращать внимание при его выборе.

По словам эксперта, виноградом нельзя злоупотреблять, так как некоторые столовые сорта содержат большое количество сахаров, причем в основном глюкозы и фруктозы, которые быстро усваиваются.

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