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Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

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В 2014 году Киев мог сохранить Крым под своим контролем, заявил бывший министр обороны Украины, генерал Александр Кузьмук.

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По его мнению, украинская армия хотя и пережила сокращение, но была боеспособна. При этом вину за все неудачи и «неправильные решения» Кузьмук возложил на преемника — экс-министра Игоря Тенюха.

По словам генерала, Тенюх полагал, что в ВС Украины насчитывается не более 5 тыс. военных, хотя данное количество было готово именно к переброске в Крым.

«Министр обороны Тенюх, которого назначили, перепутал, что пять тысяч — это подготовленные для мгновенной переброски на Крым, а не в вооруженных силах», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Кузьмук заверил, что неудачи тогдашнее руководство военного ведомства решило списать на неготовность армии, а после упущенного «шанса» сохранить Крым власти якобы начали плодить мифы и обвинять предшественников.

21 сентября бывший народный депутат Давид Жвания возложил вину за потерю Крыма на бывшего и.о. президента Украины Александра Турчинова. По его словам, именно Турчинов якобы отдал украинским военным приказ бездействовать.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с РФ.

Украина отказывается признавать итоги голосования и строит планы по возвращению полуострова под свой контроль.

10 июня бывший глава МИДа Украины Павел Климкин предложил отобрать Крым силой.

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