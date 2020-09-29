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Нурмагомедов ответил на предложение провести тренировку со львами

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов ответил на предложение художественного руководителя Большого московского цирка Аскольда Запашного провести тренировку с дикими животными.

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Ранее Запашный записал видеообращение к бойцу, в котором выразил ему слова поддержки перед предстоящим боем с американцем Джастином Гэтжи, а также предложил провести тренировку со львами.

«Я видел, как справляешься с самыми сильными соперниками, но в том числе и тренируешься с медведями. Если ты хочешь повысить градус опасности, попробуй потренируйся с нашими ребятами. Хотя я уверен, что ты даже с такими справишься», — сказал он на видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Gorilla Fighting Energy.

Свой ответ Нурмагомедов опубликовал в сториз той же социальной сети.

«Спасибо за поддержку, но со львами предпочитаю дружить», — написал боец.

15 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий.

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи станет главным боем турнира UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок пройдет без зрителей.

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