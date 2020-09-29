Постпред США назвала пропагандой РФ оспаривание доклада ОЗХО по Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт завила, что любая информация, которая не соответствует докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума, является российской пропагандой.

Соответствующее заявление она сделала 28 сентября на неформальном заседании в Совбезе ООН по «формуле Арриа» в ответ на допущение бывшего инспектора ОЗХО Яна Хендерсона, что доклад организации может не полностью отражать истинную ситуацию.

«То, что мы видим сегодня, — это еще одна отчаянная и неудачная попытка России распространить дезинформацию, нанести удар по профессиональной деятельности ОЗХО и отвлечь другие страны от привлечения режима [президента Сирии Башара] Асада к ответственности за использование химического оружия и другие многочисленные зверства», — отметила Крафт.

При этом она назвала неправительственную организацию «Белые каски» героической и призвала Россию «прекратить поддерживать и защищать режим Асада».

3 сентября начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф заявили, что западные страны потратили на финансирование «Белых касок» в Сирии около €100 млн.

«Белые каски», или «Сирийская гражданская оборона», — организация, действующая на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Целями ее деятельности названы оказание медицинской помощи населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий.

Организацию неоднократно обвиняли в распространении ложной информации — в частности, считали ее ответственной за провокацию, которая позволила Западу обвинить Дамаск в применении химического оружия.

Инцидент в сирийской Думе произошел 7 апреля 2018 года. Тогда США на основании заявлений неправительственной организации «Белые каски» о применении хлора в городе нанесли ракетный удар по территории Сирии.