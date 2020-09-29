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Постпред США назвала пропагандой РФ оспаривание доклада ОЗХО по Сирии

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Постпред США при ООН Келли Крафт завила, что любая информация, которая не соответствует докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума, является российской пропагандой.

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Соответствующее заявление она сделала 28 сентября на неформальном заседании в Совбезе ООН по «формуле Арриа» в ответ на допущение бывшего инспектора ОЗХО Яна Хендерсона, что доклад организации может не полностью отражать истинную ситуацию.

«То, что мы видим сегодня, — это еще одна отчаянная и неудачная попытка России распространить дезинформацию, нанести удар по профессиональной деятельности ОЗХО и отвлечь другие страны от привлечения режима [президента Сирии Башара] Асада к ответственности за использование химического оружия и другие многочисленные зверства», — отметила Крафт.

При этом она назвала неправительственную организацию «Белые каски» героической и призвала Россию «прекратить поддерживать и защищать режим Асада».

3 сентября начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф заявили, что западные страны потратили на финансирование «Белых касок» в Сирии около €100 млн.

«Белые каски», или «Сирийская гражданская оборона», — организация, действующая на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Целями ее деятельности названы оказание медицинской помощи населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий.

Организацию неоднократно обвиняли в распространении ложной информации — в частности, считали ее ответственной за провокацию, которая позволила Западу обвинить Дамаск в применении химического оружия.

Инцидент в сирийской Думе произошел 7 апреля 2018 года. Тогда США на основании заявлений неправительственной организации «Белые каски» о применении хлора в городе нанесли ракетный удар по территории Сирии.

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