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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

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Центробанк продлил до конца года срок перевода пенсий россиян на карты платежной системы «Мир», сообщила 28 сентября глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

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Представитель регулятора отметила, что россияне сохранят возможность получать пенсии любым удобным для них способом.

Изначально перевод пенсий на национальную платежную систему должен был завершиться до 1 июля, но его продлили до 1 октября. Требование не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой.

По словам Бакиной, большинство пенсионеров уже оформили карты, но есть и те, кто пока этого не сделал. Принято решение дать им срок до 31 декабря 2020 года.

Продление сроков позволит и банкам выполнить свои обязательства, указала она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее планировалось, что пенсии и государственные пособия можно будет получить только на карту «Мир» с октября.

В понедельник юрист Надежда Ермолаева отметила, что в России предусмотрена выплата двух пенсий для определенных категорий граждан. По ее словам, получить, например страховую пенсию и выплаты по инвалидности могут военнослужащие, их семьи и ветераны Великой Отечественной войны.

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