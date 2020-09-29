ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца года срок перевода пенсий россиян на карты платежной системы «Мир», сообщила 28 сентября глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Представитель регулятора отметила, что россияне сохранят возможность получать пенсии любым удобным для них способом.

Изначально перевод пенсий на национальную платежную систему должен был завершиться до 1 июля, но его продлили до 1 октября. Требование не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой.

По словам Бакиной, большинство пенсионеров уже оформили карты, но есть и те, кто пока этого не сделал. Принято решение дать им срок до 31 декабря 2020 года.

Продление сроков позволит и банкам выполнить свои обязательства, указала она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее планировалось, что пенсии и государственные пособия можно будет получить только на карту «Мир» с октября.

В понедельник юрист Надежда Ермолаева отметила, что в России предусмотрена выплата двух пенсий для определенных категорий граждан. По ее словам, получить, например страховую пенсию и выплаты по инвалидности могут военнослужащие, их семьи и ветераны Великой Отечественной войны.