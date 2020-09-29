Прямой эфир

Ученые рассказали о негативном влиянии татуировок на потоотделение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Южного методистского университета (США) выяснили, что татуировки нарушают механизм терморегуляции организма, пишет Journal of Applied Physiology.

Почувствовать кожей: Пушкинский музей показывает искусство тату
ГМИИ прослеживает художественную и социальную эволюцию наколок

В исследовании приняли участие добровольцы, которые имеют татуировки площадью не менее 5,6 кв. см. Авторы эксперимента изучили состояние их кожи и потовых желез, после чего надели на участников специальные костюмы с трубками, через которые в течение 30 минут поступала горячая вода.

В результате выяснилось, что железы под чистой кожей и татуировкой реагировали на изменение температуры по-разному: на участках с тату выделялось гораздо меньше пота, кроме того, он был более соленым.

Нарушения терморегуляции могут привести к ряду заболеваний, отмечают ученые, однако обладателям небольших татуировок опасаться нечего.

В феврале экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об опасности татуировок для здоровья. По его словам, вводимые под кожу вещества могут не только нарушить структуру кожи, но и вызвать сильнейшие осложнения, нередко приводящие к летальному исходу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020