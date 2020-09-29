Ученые рассказали о негативном влиянии татуировок на потоотделение

Сотрудники Южного методистского университета (США) выяснили, что татуировки нарушают механизм терморегуляции организма, пишет Journal of Applied Physiology.

В исследовании приняли участие добровольцы, которые имеют татуировки площадью не менее 5,6 кв. см. Авторы эксперимента изучили состояние их кожи и потовых желез, после чего надели на участников специальные костюмы с трубками, через которые в течение 30 минут поступала горячая вода.

В результате выяснилось, что железы под чистой кожей и татуировкой реагировали на изменение температуры по-разному: на участках с тату выделялось гораздо меньше пота, кроме того, он был более соленым.

Нарушения терморегуляции могут привести к ряду заболеваний, отмечают ученые, однако обладателям небольших татуировок опасаться нечего.

В феврале экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об опасности татуировок для здоровья. По его словам, вводимые под кожу вещества могут не только нарушить структуру кожи, но и вызвать сильнейшие осложнения, нередко приводящие к летальному исходу.