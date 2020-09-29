Британцы назвали самый безопасный вид транспорта в период пандемии

Жители Великобритании рассказали, какой вид транспорта они считают наиболее безопасным в период пандемии коронавируса.

Согласно исследованию, комфортно себя чувствуют в самолетах лишь 24% респондентов. При этом поездки на поездах (30%) и паромах (32%) кажутся участникам опроса более безопасными.

Так, на паромах легко соблюдать социальную дистанцию, также там есть множество отдельных помещений, в которых постоянно циркулирует свежий воздух, пишет Express.

В то же время исследование показало, что уровень беспокойства из-за коронавируса среди туристов практически не снизился с момента введения первых ограничений.

Три четверти респондентов признались, что отказались от международных поездок из-за возможности оказаться на 14-дневном карантине по прилету, а 65% опрошенных отложили туристические поездки, опасаясь карантина в родной стране после возвращения из отпуска.

16 сентября аналитический центр НАФИ подсчитал, сколько россиян отказались от отпуска минувшим летом.