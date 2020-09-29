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В Москве таксист распылил баллончик в глаза пассажирам с ребенком

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Водитель такси в Москве распылил баллончик в лицо пассажирам с ребенком. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, между пассажирами и таксистом вспыхнул конфликт, в ходе которого водитель остановил машину и распылил баллончик в глаза мужчине, часть распыляемой жидкости попала на его жену и ребенка. После произошедшего семья обратилась в правоохранительные органы.

Сам водитель обвинил потерпевших в том, что те напали на него. Он заявил, что глава семейства набросился на него после словесной перепалки и нанес ему множественные ушибы. Таксист добавил, что пассажир также повредил ручку задней двери автомобиля, пишет телеканал «360».

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

28 сентября «Известия» сообщали, что Общероссийское объединение пассажиров направило председателю комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгению Москвичёву предложение законодательно закрепить ответственность агрегаторов такси и таксопарков за здоровье пассажиров. В настоящее время такой ответственности агрегатор такси не несет.

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