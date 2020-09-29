Медведев не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос»
Первая ракетка России Даниил Медведев в первом круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» уступил венгру Мартону Фучовичу.
Встреча длилась 3 часа 17 минут. Медведев уступил со счетом 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 1:6.
24-летний россиянин в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATР) занимает пятое место, пишет ТАСС 29 сентября.
Фучович располагается на 63-й строчке мирового рейтинга. Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября.
28 сентября стало известно, что россиянин Карен Хачанов обыграл польского теннисиста Камиля Майхшака и вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции.