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Медведев не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

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Первая ракетка России Даниил Медведев в первом круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» уступил венгру Мартону Фучовичу.

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Встреча длилась 3 часа 17 минут. Медведев уступил со счетом 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 1:6.

24-летний россиянин в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATР) занимает пятое место, пишет ТАСС 29 сентября.

Фучович располагается на 63-й строчке мирового рейтинга. Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября.

28 сентября стало известно, что россиянин Карен Хачанов обыграл польского теннисиста Камиля Майхшака и вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции.

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