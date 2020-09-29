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Руководство ФК «Динамо» решило уволить главного тренера Новикова

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Руководство московского футбольного клуба «Динамо» решило уволить главного тренера Кирилла Новикова.

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Как сообщает «Спорт-Экспресс» в понедельник, 28 сентября, игрокам команды об этом будет объявлено во вторник.

Ранее в понедельник сообщалось, что «Динамо» проиграло клубу «Химки» в матче девятого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча прошла в Подмосковье и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

17 сентября футболисты московского клуба проиграли тбилисскому «Локомотиву» в гостевом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Матч прошел в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи – 2 и завершилась победой хозяев со счетом 1:2.

В воскресенье, 4 октября, в 10-м туре РПЛ московская команда примет футболистов «Краснодара».

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