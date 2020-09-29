Женщина родила ребенка под обстрелами в Нагорном Карабахе

В больнице подвергшегося обстрелу Нагорного Карабаха женщина родила ребенка, сообщили армянские журналисты в Facebook 28 сентября.

Отмечается, что во время родов в больницу также доставляли раненных. У нескольких человек – осколочные ранения.

Тем не менее, врачи смогли оказать помощь всем, ребенок появился на свет здоровым. За его состоянием наблюдают.

Очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

В этот же день военные непризнанной Карабахской республики сообщили об уничтожении 10 танков Азербайджана. Позднее стало известно о гибели 84 карабахских военнослужащих.

Баку возложил ответственность за эскалацию на Ереван и сообщил о гибели нескольких десятков мирных жителей. Обе страны объявили о мобилизации.

Россия и ООН призвали стороны конфликта к мирному, политическому урегулированию.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает, что Карабах находится на территории Азербайджана.