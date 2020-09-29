Прямой эфир

Россиянин Хачанов прошел во второй тур «Ролан Гаррос»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянин Карен Хачанов обыграл польского теннисиста Камиля Майхшака в первом раунде Открытого чемпионата Франции (French Open).

Ракетка летит в Париж: каких сенсаций ждать от «Ролан Гаррос»
В воскресенье во Франции стартует последний в коронавирусом сезоне турнир «Большого шлема»

Спортсмены боролись за выход во второй тур 28 сентября в Париже. Хачанов одержал победу над своим польским соперником в трех сетах (7:6, 6:3, 6:3).

Игра продолжалась 1 час и 59 минут. За это время россиянин выиграл 101 очко, шесть раз подал на вылет и совершил 22 невынужденные ошибки. У Майхшака на счету 82 заработанных очка, восемь эйсов и 40 невынужденных ошибок.

На данный момент Хачанов располагается на 16-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а Майхшак находится на 100-й строчке.

В следующем раунде россиянин сыграет против 68-й ракетки мира — чеха Иржи Веселы, пишет «Спорт-Экспресс».

Триумфатором «Ролан Гарроса» в 2019 году стал испанец Рафаэль Надаль. Он завоевал кубок Открытого чемпионата Франции в 12-й раз, это является рекордом турнира.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020