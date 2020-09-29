Россиянин Хачанов прошел во второй тур «Ролан Гаррос»

Россиянин Карен Хачанов обыграл польского теннисиста Камиля Майхшака в первом раунде Открытого чемпионата Франции (French Open).

Спортсмены боролись за выход во второй тур 28 сентября в Париже. Хачанов одержал победу над своим польским соперником в трех сетах (7:6, 6:3, 6:3).

Игра продолжалась 1 час и 59 минут. За это время россиянин выиграл 101 очко, шесть раз подал на вылет и совершил 22 невынужденные ошибки. У Майхшака на счету 82 заработанных очка, восемь эйсов и 40 невынужденных ошибок.

На данный момент Хачанов располагается на 16-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а Майхшак находится на 100-й строчке.

В следующем раунде россиянин сыграет против 68-й ракетки мира — чеха Иржи Веселы, пишет «Спорт-Экспресс».

Триумфатором «Ролан Гарроса» в 2019 году стал испанец Рафаэль Надаль. Он завоевал кубок Открытого чемпионата Франции в 12-й раз, это является рекордом турнира.