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Усадьба XIX века Тимохово-Салазкино открывается в Подмосковье

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Уникальная усадьба XIX века Тимохово-Салазкино открывается в городе Видное Московской области. Об этом информирует пресс-служба Минкультуры региона.

Инфраструктуру усадебного комплекса отреставрировали на базе исторических объектов культурного наследия. В ближайшее время в главном доме усадьбы откроют музей, зал торжеств и ЗАГС. В других зданиях обустроят пекарню, творческие мастерские, кинотеатр, кафе, зал VR-технологий, океанариум. Главный дом усадьбы напоминает готический собор, а подсобные корпуса выполнены в эклектике фабричного и псевдорусского стилей, передает портал «Подмосковье сегодня».

В поселке Локоть в Брасовском районе Брянской области будет восстановлен парк великого князя Михаила Романова. Концепцию восстановления парковой зоны, ранее принадлежавшей членам царской семьи, обсудили глава наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова и главный специалист государственного архива России Владимир Хрусталев. Работы будут проводиться в рамках реализации туристического проекта «Императорский маршрут».

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