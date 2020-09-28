Проверку после самовольного демонтажа дамбы проведут в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв дал поручение расследовать обстоятельства происшествия, связанные с самовольным разбором защитной дамбы в затоне краевой столицы. Конструкцию демонтировали раньше срока и Амур подтопил несколько десятков гаражей. Ситуацией также заинтересовались правоохранительные органы.

«Обязательно нужно провести не проверку, а расследование, и принять соответствующие меры, – сказал Михаил Дегтярёв. – Вообще, коллеги, это то, что я наблюдаю уже два месяца, анархия на улице, анархия в кабинетах и коридорах».

Заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук отметил, что решение о демонтаже дамбы может принимать только краевая комиссия по ЧС и не раньше, чем уровень Амура опустился бы до отметки в 500 см, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, Хабаровску необходимо решить ряд проблем в области экологии и здравоохранения. Один из них касается вакцинации хабаровчан, в чьи дома пробралась вода. Так, 27 горожан планируется привить от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Следующим этапом станет расчистка участков, на которые вода принесла мусор. Затем площади продезинфицируют и дератизируют.