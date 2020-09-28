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Врачи в Подмосковье прооперировали проглотившего 21 магнит ребенка

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В Московской области врачи больницы имени Розанова спасли жизнь трехлетнего ребенка, который проглотил 21 магнит. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

ЧП произошло в городе Пушкино. По информации ведомства, ребенка привезли в больницу с болями в животе, признаками кишечной непроходимости и высокой температурой. Рентген показал, что в кишечнике мальчика находится металлический предмет, его состояние ухудшалось, поэтому врачи приняли решение о срочной операции.

«В ходе нее мы обнаружили явления разлитого гнойного перитонита, то есть гной в животе, и множественные слипания кишки... Мальчику удалили 21 магнит. Образовавшиеся отверстия в кишечнике были ушиты, при этом в некоторых местах пришлось удалить участки кишки», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением больницы Алексей Громов.

Сейчас жизни мальчика ничто не угрожает, он уже выписан из больницы, отмечает телеканал «360». Врач подчеркнул, что при проглатывании двух и более магнитов с короткими временными промежутками жизни ребенка может угрожать опасность. В этой связи Громов напомнил родителям о необходимости убирать мелкие предметы подальше от маленьких детей, а игрушки для них подбирать с учетом его возраста. Самое главное, по словам медика — никогда не оставлять без внимания жалобы ребенка на боли в животе.

15 сентября стало известно о похоже случае в столице. Врачи в Москве извлекли туфельку куклы Барби из пищевода семимесячного младенца.

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