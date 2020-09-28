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Пашинян указал на деструктивную роль Турции в конфликте в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем указал на деструктивную роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе.

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Он подчеркнул, что, в отличие от эскалаций в зоне карабахского конфликта предыдущих лет, на сегодняшний день прослеживается активная и пристрастная позиция Анкары, а также ее деструктивное прямое присутствие в действиях Азербайджана.

В свою очередь, Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с событиями в Нагорном Карабахе, а также призвал возобновить мирный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ, пишет «Интерфакс» в понедельник, 28 сентября.

27 сентября Никол Пашинян призвал президента Франции Эммануэля Макрона не допустить вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе.

В этот же день власти Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ведомство также сообщило о погибших среди гражданских.

Минобороны Азербайджана утром того же дня заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится контрнаступательная операция в ответ на провокации с армянской стороны.

Обе стороны объявили военное положение и мобилизацию. Армения также заявила, что на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. Советник президента Турции Ясин Актай сообщил, что страна пока не видит необходимости отправлять на территорию конфликта своих военных, но такая возможность есть.

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